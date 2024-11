2024-11-11 13:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

نينوى/ عراق اوبزيرفر قررت الحكومة المحلية في محافظة نينوى، تعطيل الدوام المسائي في المدارس لليوم الإثنين. وذكر بيان مقتضب للحكومة، أن “محافظ نينوى عبد القادر الدخيل وجه بتعطيل الدوام الرسمي (المسائي) لطلبة المدارس لليوم الاثنين الموافق وذلك نظراً للظروف الجوية وتساقط الامطار”.

