القبض على 4 متهمين بينهم إرهابي "داعشي" في الكرخ

2024-11-11 13:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الإثنين (11 تشرين الثاني 2024)، القبض على أربعة متهمين بينهم إرهابي "داعشي" في جانب الكرخ من العاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه" من خلال العمليات الاستباقية للبحث والتفتيش وتنفيذ مذكرات القبض القضائية بإسناد الوكالات الاستخبارية تمكنت قوة من فرقة المشاة السادسة من إعتقال إرهابي "داعشي" بعد رصد تواجده في منطقة "هور الباشا" شمالي بغداد".

وأضافت، أن" قوة أخرى من لواء مغاوير القيادة تمكنت من اعتقال ثلاثة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم اطراف مشاجرة، وذلك ضمن مناطق (الشيحة، ابو غريب/خرنابات).