2024-11-11 13:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد. وارتفعت أسعار الدولار بشكل طفيف مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 150650 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أمس الأحد 150500 دينار مقابل 100 دولار. وارتفعت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية …

The post من جديد.. اسعار الدولار تعاود الارتفاع في اسواق بغداد first appeared on Observer Iraq.



