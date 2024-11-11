السوداني يجدد لميقاتي تضامن العراق الكامل مع لبنان وشعبه الشقيق

2024-11-11 13:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني اليوم الاثنين (11 تشرين الثاني 2024)، لنظيره اللبناني نجيب ميقاتي تضامن العراق الكامل مع لبنان وشعبه الشقيق.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "السوداني التقى اليوم الإثنين في الرياض، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، على هامش القمة العربية والإسلامية المشتركة الخاصة ببحث العدوان على غزّة ولبنان، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية".

واضاف ان "اللقاء شهد استعراض آخر التطورات في مجريات العدوان الصهيوني المستمر على لبنان وغزّة، والجهود الدولية والإقليمية لوقف الحرب، ومنع اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط".

وتابع ان "السوداني جدد لميقاتي تضامن العراق الكامل مع لبنان وشعبه الشقيق، ووقوفه إلى جانب كل الجهود الرامية لحماية الشعب اللبناني وسيادته على أرضه، في ظرف حساس وحرج إزاء ما يتعرض له من عدوان، فضلاً عن تأكيد سيادته مُضي العراق في إرسال مواد الإغاثة والمساعدات بما يعضّد من صمود الشعب اللبناني".

من جانبه، أعرب ميقاتي عن "تقديره لمواقف العراق الداعمة والمبدئية إزاء لبنان"، مؤكداً "ضرورة تكثيف الجهود والعمل العربي والإسلامي المشترك لوقف العدوان على لبنان وغزة".