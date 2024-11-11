2024-11-11 13:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قال عضو مجلس النواب مضر معن، اليوم الاثنين (11 تشرين الثاني 2024)، إن هناك ثلاثة أسباب وراء مشاركة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في قمة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح معن في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن" الشرق الأوسط يمر بمنعطف خطير جدا والحرب الشاملة باتت على الأبواب في ظل غطرسة الكيان الصهيوني الذي يمارس جرائم إبادة معلنة منذ 13 شهرا في فلسطين ولبنان دون أي جهود دولية حقيقية لإيقاف ما يحصل رغم ادراك الجميع بان تبعاته ستكون خطيرة على الأمد البعيد".

وأضاف، أن" مشاركة السوداني في القمة العربية والإسلامية المشتركة في الرياض والتي ستناقش العدوان على غزة ولبنان جاءت من اجل ثلاثة أسباب موضوعية، أولها بيان موقف بغداد بشكل واضح وثابت من هذه القضايا المهمة وان الدعم الإنساني لن يتوقف مع تأكيد أهمية إيقاف الجرائم من خلال وقف العدوان ورسم خارطة طريق لدعم إقامة الدولة الفلسطينية باعتباره حق مشروع".

وأشار معن الى، أنه" مهما تمادى الكيان الصهيوني في جرائمه فلن ينجح في إيقاف دفاع الفلسطينيين واللبنانيين عن ارضهم وتاريخهم وان الدعم الغربي اللامحدود اظهر نفاقًا حيال مبادى حقوق الانسان التي لم نرَ منها أي ادانة رغم سقوط عشرات الالاف من الشهداء وابادة مدن كاملة".

وغادر ‏رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين (11 تشرين الثاني 2024)، العاصمة بغداد متوجها إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية والإسلامية المشتركة.

وذكر ‏المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب تلقته "بغداد اليوم"، إن" ‏رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني غادر العاصمة بغداد متوجها إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية والإسلامية المشتركة الخاصة ببحث العدوان على غزة ولبنان.