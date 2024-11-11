السوداني يجدد لميقاتي تأكيده على تضامن العراق "الكامل" مع لبنان

2024-11-11 13:50:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ جدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، تأكيده على تضامنالعراق "الكامل" مع لبنان ووقوفه إلى جانب كل الجهود الرامية لحمايةالشعب اللبناني وسيادته على أرضه، على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئةالمنعقدة في السعودية.

وذكرالمكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير التقى برئيسالوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، على هامش القمة العربية والإسلامية المشتركة الخاصةببحث العدوان على غزّة ولبنان، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وشهداللقاء استعراض آخر التطورات في مجريات "العدوان الصهيوني" المستمر علىلبنان وغزّة، والجهود الدولية والإقليمية لوقف الحرب، ومنع اتساع رقعة الصراع فيالشرق الأوسط.

وجددالسوداني لميقاتي تضامن العراق الكامل مع لبنان وشعبه الشقيق، ووقوفه إلى جانب كلالجهود الرامية لحماية الشعب اللبناني وسيادته على أرضه، في ظرف حساس وحرج إزاء مايتعرض له من عدوان، فضلاً عن تأكيد سيادته مُضي العراق في إرسال مواد الإغاثةوالمساعدات بما يعضّد من صمود الشعب اللبناني.

منجانبه أعرب ميقاتي عن تقديره لمواقف العراق الداعمة والمبدئية إزاء لبنان، مؤكداًضرورة تكثيف الجهود والعمل العربي والإسلامي المشترك لوقف العدوان على لبنان وغزة.