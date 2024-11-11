أمانة بغداد: تجهيز خطوط طوارئ بالمناطق التي تتعرض لموجات مطر غزيرة

2024-11-11 13:55:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ آمنة السلامي

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الاثنين، عن استمرار العمل لاستكمال أعمال الصيانة المطلوبة قبل بدء الأمطار، فيما أكدت تجهيز خطوط طوارئ بالمناطق التي تتعرض لموجات مطر غزيرة.

وقال مدير عام العلاقات والإعلام في الأمانة محمد الربيعي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أمانة بغداد مستعدة لحملة الأمطار القادمة، وفقاً للتوقعات الصادرة من هيئة الأنواء الجوية".

وأوضح، أن "دائرة مجاري بغداد، باشرت اتخاذ كافة التدابير اللازمة للاستعداد لموسم الأمطار، خاصة في المناطق التي تتعرض لموجات غزيرة من الأمطار مثل (شرق القناة، بغداد الجديدة، العبيدي، حي الرسالة، الشعب، والغدير)".

وأشار الربيعي، إلى "تجهيز خطوط طوارئ في هذه المناطق، واستبدال وتنظيف كافة المضخات العمودية والأفقية، بالإضافة إلى تهيئة المولدات اللازمة لدعم عمليات التصريف".

وأضاف، أن "أمين بغداد ومدير عام دائرة مجاري بغداد يتابعان العمل بشكل مستمر لضمان الاستعداد التام واستكمال أعمال الصيانة المطلوبة قبل بدء موسم الأمطار".