كيف أثر استخدام الأساليب العلمية الحديثة على زراعة الرز في العراق؟

2024-11-11 13:55:19 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، عن موعد تسويق محصول الشلب، فيما أشارت الى أن استخدام الأساليب العلمية الحديثة في زراعة الرز أدى إلى زيادة في المساحات المزروعة. وذكر بيان للوزارة تلقته الاقتصاد نيوز، أن الوزارة، أعلنت موعد تسويق محصول الشلب، موضحة أن سعيها من خلال خططها يهدف إلى زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، على إنجاح موسم زراعة محصول الشلب عن طريق تقديم الدعم للمزارعين واعتماد الطرق والتقانات الحديثة في عمليات الزراعة والري، فضلاً عن توفير أصناف بذور الشلب عالية الرتب وذات الصفات الإنتاجية، والتي ساهمت بزيادة المساحات المزروعة لهذا الموسم مقارنةً بالمواسم السابقة. وأشار الى أن استخدام الأساليب العلمية الحديثة في زراعة الرز أدى إلى زيادة في المساحات المزروعة بهذا المحصول الاستراتيجي من 10 آلاف دونم الى 150 ألف دونم خلال الموسم الحالي.