2024-11-11 13:55:19 - المصدر: الاقتصاد نيوز

بلغ إجمالي قيمة مستوردات الأردن من الأجهزة الخلوية خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي نحو 143 مليون دينار أردني الدينار الأردني 1.4 دولار، بعدد إجمالي بلغ 1.7 مليون جهاز. وبحسب بيان لجمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية واكسسوراتها، اليوم الأحد، بلغت مستوردات الأجهزة الخلوية خلال الفترة نفسها من العام الماضي 1.415 مليون جهاز، بقيمة إجمالية تقدر بـ 128 مليون دينار أردني. وقال رئيس الجمعية، أحمد علوش، إن هذه الأرقام تشير إلى الإقبال الكبير على الهواتف الذكية في السوق الأردنية. وأوضح أحمد علوش أن هذا الطلب يعكس التطور الرقمي في الأردن، واعتماد الأفراد المتزايد على الأجهزة الذكية لإنجاز مختلف المهام، وفقاً لصحيفة الرأي الأردنية. يشار الى أن الأردن حل خلال العام الماضي 2023 في المرتبة العاشرة عربياً و126 عالمياً من حيث نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، إذ يقدر نصيب الفرد من الناتج المحلي نحو 4400 دولار.