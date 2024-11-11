وزير خارجية إسرائيل: تقدم في محادثات لبنان والتحدي في التطبيق

2024-11-11 15:00:05 - المصدر: اندبندنت عربية

آثار القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)

قال وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر اليوم الإثنين إن هناك تقدما في محادثات وقف إطلاق النار في لبنان لكن التحدي الرئيسي سيكون تطبيق ما يتم الاتفاق عليه، وأشار في الوقت ذاته إلى أن الحرب مع "حزب الله" لم تنته بعد، وإن قوته تقلصت بشدة وجرى تدمير غالبية قدراته الصاروخية.

وأضاف أن المجتمع الدولي يمكنه المساعدة في ضمان مستقبل لبنان كدولة حرة وليست وكيلاً لإيران، كما أن الروس موجودون في سوريا ويمكنهم المساهمة في هدف منع "حزب الله" من إعادة التسلح.

في المقابل، أكد مسؤول في "حزب الله" اللبناني اليوم الإثنين أن الجيش الإسرائيلي لم يتمكن إلى الآن من "احتلال قرية لبنانية واحدة" في جنوب البلاد بعد أكثر من شهر على تكثيف الدولة العبرية ضرباتها الجوية ضد الحزب وبدء عملية برية.

وقال مسؤول العلاقات الإعلامية في الحزب محمد عفيف، "بعد 45 يوماً من القتال الدامي. ما زال العدو عاجزاً عن احتلال قرية لبنانية واحدة"، وذلك خلال مؤتمر صحافي الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل الحزب المدعوم من طهران، والتي تعرضت لدمار واسع جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفتها على مدى الأسابيع الماضية.

إسرائيل تعترض صاروخا من اليمن

أعلن جهاز الإطفاء الإسرائيلي أنه يعمل صباح الإثنين على إخماد حرائق اندلعت في بيت شيمش غرب القدس ناتجة من "شظايا صواريخ اعتراضية أو صواريخ"، بينما أكد الجيش اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

وأكد بيان جهاز الإطفاء في منطقة القدس أن عناصره "يعملون على إخماد الحرائق توازياً مع عمليات إخماد النيران، يقوم عناصر الإطفاء بعمليات مسح إضافية في المنطقة للتحقق من عدم وجود حرائق أخرى وأضرار تسببت فيها شظايا صواريخ اعتراضية – صواريخ".

ورداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، قال الجيش إن الحرائق سببها "شظايا" ناتجة من اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

وأطلقت صفارات الإنذار في بيت شيمش قبيل الساعة السادسة (04.00 توقيت غرينتش). وبحسب بيان عسكري، اعترض سلاح الجو "مقذوفاً كان يتجه نحو إسرائيل من اليمن"، مؤكداً أن الاعتراض تم "قبل اختراقه الأجواء الإسرائيلية".

الحوثيون يتبنون إطلاق الصاروخ

من جانبهم أعلن الحوثيون الإثنين مسؤوليتهم عن إطلاق صاروخ باليستي على إسرائيل، بعيد تأكيد الدولة العبرية اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله" يحيى سريع إن الحوثيين استهدفوا "قاعدة ناحال سوريك العسكرية جنوب شرقي يافا في إسرائيل، وقد نفذت العملية بصاروخ باليستي فرط صوتي فلسطين2".

مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي (أ ف ب)

وسبق للحوثيين المدعومين من إيران، أن أعلنوا إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة نحو الدولة العبرية، قائلين إن ذلك يأتي دعماً للفلسطينيين بسبب الحرب في غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 عقب هجوم غير مسبوق لـ"حماس" على جنوب إسرائيل.

4 مسيرات من العراق

في السياق، أعلنت "الفصائل المسلحة" بالعراق الموالية لطهران التي تعرف بـ"المقاومة الإسلامية"، شن هجمات بمسيرات على أهداف في شمال إسرائيل وجنوبها الإثنين.

وأكدت الفصائل في أربعة بيانات إطلاق طائرات مسيرة نحو أهداف "حيوية" لم تحددها، اثنان منها في شمال الدولة العبرية واثنان في جنوبها، وذلك "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان".

وأكد الجيش الإسرائيلي من جهته اعتراض أربع طائرات مسيرة "من جهة الشرق".

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وأوضح في بيان صباح الإثنين "خلال ساعات الليلة الماضية اعترض سلاح الجو أربع مسيرات كانت في طريقها من جهة الشرق إذ تم اعتراض مسيرتين منها قبل اختراقهما الأجواء الإسرائيلية".

وأصدرت الفصائل أربعة بيانات بين الساعة 03.00 و05.30 (توقيت غرينتش) أكدت فيها إطلاق طائرات مسيرة نحو أهداف "حيوية" لم تحددها، اثنتان منها في شمال الدولة العبرية واثنتان في جنوبها، وذلك "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان".

مواصلة الضغط

وفي خضم التصعيد المتواصل بين إسرائيل و"حزب الله"، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأحد إن إسرائيل ألحقت الهزيمة بجماعة "حزب الله" اللبنانية وإن القضاء على أمينها العام حسن نصرالله كان تتويجاً لهذا الإنجاز.

وذكر كاتس خلال احتفالية أقيمت في مقر وزارة الخارجية "الآن أصبح من الواجب علينا مواصلة الضغط من أجل جني ثمار هذا النصر".

وأضاف أن إسرائيل ليست مهتمة بالتدخل في السياسة الداخلية للبنان، لكنه عبر عن آماله في أن يغتنم تحالف دولي هذه الفرصة سياسياً وأن ينضم لبنان إلى دول أخرى في إقامة علاقات مع إسرائيل.





