2024-11-11 15:00:18 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يلتقي رئيس الوزراء اللبناني





التقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين في الرياض، رئيس الوزراء اللبناني السيد نجيب ميقاتي، على هامش القمة العربية والإسلامية المشتركة الخاصة ببحث العدوان على غزّة ولبنان، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.





وشهد اللقاء استعراض آخر التطورات في مجريات العدوان الصهيوني المستمر على لبنان وغزّة، والجهود الدولية والإقليمية لوقف الحرب، ومنع اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.





وجدد السيد السوداني للسيد ميقاتي تضامن العراق الكامل مع لبنان وشعبه الشقيق، ووقوفه إلى جانب كل الجهود الرامية لحماية الشعب اللبناني وسيادته على أرضه، في ظرف حساس وحرج إزاء ما يتعرض له من عدوان، فضلاً عن تأكيد سيادته مُضي العراق في إرسال مواد الإغاثة والمساعدات بما يعضّد من صمود الشعب اللبناني.

من جانبه أعرب السيد ميقاتي عن تقديره لمواقف العراق الداعمة والمبدئية إزاء لبنان، مؤكداً ضرورة تكثيف الجهود والعمل العربي والإسلامي المشترك لوقف العدوان على لبنان وغزة.



