وفاة مدير الخطوط الجوية العراقية في البصرة اثر حادث مروري داخل المطار

2024-11-11 15:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

البصرة/ عراق اوبزيرفر أفاد مصدر مطلع، اليوم الاثنين، بمصرع المدير السابق لمكتب الخطوط الجوية العراقية في البصرة كاظم جواد المياحي إثر حادث مروري داخل المطار على الطريق المؤدية من البوابة الرئيسية إلى صالة المسافرين. وقال المصدر لـ”عراق اوبزيرفر”، إن “سبب الحادث يعود لتصادم عجلة المياحي مع عجلة أخرى، مما ادى الى وفاة على الفور”. والمياحي …

