الحكيم يشدد على تنويع الاقتصاد العراقي ومغادرة ظاهرة الدولة الريعية

2024-11-11 16:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

شدد رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الإثنين، (11 تشرين الثاني 2024)، على تنويع الاقتصاد العراقي ومغادرة ظاهرة الدولة الريعية.

وذكر بيان لمكتبه تلقته "بغداد اليوم"، ان الحكيم "استقبل صباح اليوم السفير الياباني في العراق فوتوشي ماتسوموتو بمناسبة قرب انتهاء مهامه كرئيس لبعثة بلاده في العراق، حيث تمنى للسفير الياباني التوفيق في مهامه القادمة ولمن يخلفه في بغداد سفيرا لليابان، مؤكدا عمق العلاقة بين بغداد وطوكيو، داعيا لحضور أوسع للشركات اليابانية في العراق واستثمار الفرص الواعدة التي يقدمها العراق في مجال الإعمار والتنمية والتحول الرقمي".

كما أكد الحكيم "الدعم للحكومة في أتمتة القطاعات الحكومية واستخدام التكنولوجيا الحديثة، مشددا على تنويع الاقتصاد العراقي ومغادرة ظاهرة الدولة الريعية،" مبنيا، إن "ذلك يستلزم تحريك القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والسياحية والاستثمار و التكنولوجيا".

وجدد الحكيم "الادانة والاستنكار للحرب الظالمة على الشعبين الفلسطيني واللبناني، داعيا المجتمع الدولي للضغط باتجاه إيقاف الحرب وإغاثة النازحين وإعمار المدن".



