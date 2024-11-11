مقتل وإصابة 3 أشخاص بنزاع عشائري في إقليم كوردستان

2024-11-11 16:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت مديرية شرطة إدارة رابرين التابعة لإقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن مقتلوإصابة ثلاثة أشخاص بنزاع عشائري في ناحية "سنكسر".

ووفقاًلبيان صادر عن المديرية، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن النزاع حصل بين عائلتين في قرية"دوغومان" التابعة لناحية "سنكسر" بإدارة رابرين، وأسفر عنمقتل شاب بعمر 35 عاماً وإصابة اثنين آخرين.

وبينأن قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدليلاستكمال الإجراءات القانونية، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضافالبيان أن السلطات تواصل التحقيق في الحادث للوصول إلى تفاصيلأوضح حول أسبابه.