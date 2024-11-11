‏من الرياض.. السوداني والأسد يحثان على تنسيق المواقف لإنهاء حرب المنطقة

2024-11-11 16:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني،والرئيس السوري بشار الأسد، يوم الاثنين، على أهمية تنسيق المواقف والخروج بمقرراتحاسمة خلال قمة الرياض، من أجل إيقاف حرب المنطقة.

جاء ذلك، خلال لقاء جمع السوداني بالأسد، على هامش مشاركتهمافي القمة العربية والإسلامية المشتركة، الخاصة ببحث "العدوان على غزة ولبنان"في الرياض.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدينوسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة والمنفعةالمتبادلة للشعبين الشقيقين.

وشدد الجانبان على ضرورة "تنسيق المواقف والخروجبمقررات حاسمة خلال القمة؛ من أجل إيقاف العدوان الصهيوني المستمر على غزة ولبنان،وكذلك وجوب أن تتحمل الدول الكبرى والمنظمات الدولية مسؤولياتها تجاه التجاوزاتالتي تقوم بها قوات الاحتلال ضد المدنيين في الأراضي المحتلة ولبنان".