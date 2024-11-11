2024-11-11 16:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، غياب اللاعب دانيلو السعد، المحترف في فريق هيريفين الهولندي، عن صفوف المنتخب العراقي في مباراتيه أمام الأردن وسلطنة عمان.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "باتَ في حُكمِ المؤكدِ غياب محترف فريق هيرينفين الهولندي دانيلو السعد، عن مواجهةِ منتخبنا الوطنيّ ضد كلٍ من منتخبي الأردن وسلطنة عمان ضمن التصفياتِ المؤهلةِ لمونديال العالم 2026".

وبين أن غياب السعد "بعد التأكُّدِ من عدمِ جاهزيةِ اللاعب جرّاء حديثه المُباشر مع الجهازِ الفنيّ والذي أكد اللاعبُ من خلاله أنه ليس جاهزاً نفسياً وفنياً بالشكلِ الأمثل للمُباراةِ، ويتمنى التوفيقَ لزملائه في المباراةِ المُهمةِ ضد الأردن، والظفر بنقاطها".

وأوضح أن "مدربُ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس، متفهمٌ لوضعِ اللاعب، وإن القائمةَ تضم 25 لاعباً، وبالتالي لن يكون هناك استدعاءٌ لأي لاعبٍ لإضافته إلى القائمةِ، خصوصاً أننا نمتلكُ أكثرَ من لاعبٍ يجيدُ اللعبَ في مراكز متعددة".