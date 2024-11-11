إقبال جماهيري "منقطع النظير" على اقتناء تذاكر مباراة العراق والأردن (صور)

2024-11-11 16:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ شهد منفذ بيع تذاكر مباراة المنتخب العراقي لكرة القدم ونظيره الأردني، يومالاثنين، إقبالاً جماهيرياً ملفتاً، قبل أربعة أيام من اللقاء المقرر يوم الخميس المقبلفي البصرة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

‏وقالالمتعهد الرسمي لبيع تذاكر مباريات المنتخب العراقي في البصرة، عادل غفوري، لوكالةشفق نيوز، إن "بيع التذاكر بدأ في منفذ المدينة الرياضية في البصرة وقررنا أنيكون البيع بطاقة واحدة لكل شخص ولا يُسمح باقتناء بطاقتين أو أكثر لأي سبب كان".

وأضاف"الأمور تسير بسهولة وسلاسة ولم يحصل أي خلل، كما تم تثبيت أسعار التذاكرمسبقاً"، مؤكداً أن "الحال نفسه يجري في منافذ بيع التذاكر في المحافظاتالأخرى".

ولفتإلى أن "التذاكر تم ترقيمها بشكل منظم وكل شخص يعرف مكانه الذي سيجلس فيه بمدرجاتالملعب دون فوضى وهنالك أماكن خُصصت للعوائل الراغبة بالحضور، كما تم تنظيم متطوعينلإرشاد الجمهور في حال احتاج أحد الحاضرين للمساعدة".

وأوضح غفوري "لغاية الآن لم تنفد التذاكر لكن هناك إقبال كبير جداً وعدد التذاكرمحدود، وفي حال نفادها فسيتم غلق المنافذ ونأمل من الجمهور أن يكون متعاوناً معنا،والذي لم يحصل على التذكرة عليه متابعة المباراة عبر شاشات عملاقة منتشرة في كلمكان في البصرة والمحافظات العراقية الأخرى".