غياب لاعب المنتخب الوطني دانيلو السعد عن مواجهتي الاردن وعمان

2024-11-11 16:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الإثنين، (11 تشرين الثاني 2024)، غياب لاعب المنتخب الوطني، دانيلو السعد عن مواجهتي الأردن و عمان يومي 14 و19 من الشهر الجاري ضمن التصفيات المونديالية.

وقال اعلام اتحاد الكرة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "باتَ في حُكمِ المؤكدِ غياب محترف هيرينفين الهولندي (دانيلو السعد) عن مواجهةِ منتخبنا الوطنيّ ضد كلٍ من منتخبي الأردن و عمان ضمن التصفياتِ المؤهلةِ لمونديال 2026، وذلك بعد التأكُّدِ من عدمِ جاهزيةِ اللاعب جرّاء حديثه المُباشر مع الجهازِ الفنيّ والذي أكد اللاعبُ من خلاله أنه ليس جاهزاً نفسياً وفنياً بالشكلِ الأمثل للمُباراةِ، ويتمنى التوفيقَ لزملائه في المباراةِ المُهمةِ ضد الأردن، والظفر بنقاطها".

من جهته، أوضح مدربُ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس، إنه: "متفهمٌ لوضعِ اللاعب، وإن القائمةَ تضم 25 لاعباً، وبالتالي لن يكون هناك استدعاءٌ لأي لاعبٍ لإضافته إلى القائمةِ، خصوصاً أننا نمتلكُ أكثرَ من لاعبٍ يجيدُ اللعبَ في مراكز متعددة".



