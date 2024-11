2024-11-11 16:45:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/خاصأكد المختص في الشأن الاقتصادي، طه الجنابي، على أهمية إجراء التعداد السكاني في العراق في الوقت المحدد، مشيراً إلى أنه خطوة حيوية لضمان التخطيط السليم والمستدام في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح أن "التعداد السكاني يعتبر أداة أساسية لجمع بيانات دقيقة وشاملة حول عدد السكان وتوزيعهم الجغرافي والديموغرافي، وهو ما يسهم في تحسين جودة الخدمات […]

The post التعداد السكاني في العراق: مفتاح التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية appeared first on جريدة المدى.