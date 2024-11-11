2024-11-11 18:00:04 - المصدر: ايشان

حصلت منصة “إيشان”، على كتاب رسمي يحمل توقيع محافظ واسط محمد جميل المياحي، يتضمن قرارا بـ”منع” التعامل مع النائب السابق كاظم الصيادي. وبحسب الوثيقة، الصادرة من مكتب المحافظ، فقد وجه المياحي جميع الدوائر الحكومية في واسط، بـ”عدم التعامل مع الصيادي كونه لا يحمل صفة رسمية ويمارس التعقيب غير القانوني، ويقوم بابتزاز المسؤولين والمستثمرين، كما وإن […]

ظهرت المقالة واسط “تطرد” كاظم الصيادي من دوائرها: معقب ومبتز وغير منضبط أولاً على ايشان.



