جوازات السليمانية تكشف ملابسات انتحار أحد ضباطها

2024-11-11 18:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت مديرية جوازات السليمانية، مساء الاثنين، ملابساتحادثة انتحار "الرائد هاوزين عبد الله" أحد ضباطها البارزين، داخلالمديرية.

وأوضحت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "أسبابالانتحار ما تزال غير معروفة حتى الآن، حيث لم ترد أي تفاصيل إضافية حول الظروفالتي أدت إلى هذه الحادثة المفجعة".

وأضاف البيان أن "الرائد هاوزين عبد الله، كانمعروفاً بكفاءته المهنية وسيرته الحسنة بين زملائه في المديرية، ما جعل نبأ وفاتهصدمة للجميع".