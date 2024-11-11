الحدود يتوج بلقب بطولة العراق للمصارعة الرومانية

2024-11-11 18:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توج يوم الاثنين، فريق الحدود بالمركز الاول فيبطولة أندية العراق بالمصارعة الرومانية، التي استضافتها العاصمة بغداد.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للمصارعة، شعلان عبد الكاظم، لوكالةشفق نيوز، إن "بطولة العراق للمتقدمين بفعالية الرومانية اختتمت اليوم وتمكنفريق الحدود المحافظة على اللقب حيث كان قد توج العام الماضي بالمركز الاول ايضاً".

وأضاف عبد الكاظم، أن "فريق الحشد الشعبي جاءبالترتيب الثاني ، ثم فريق الشرطة بالمركز الثالث"، مشيراً إلى أن "بطولةالاندية العراقية للمصارعة الرومانية اختتمت مساء اليوم على بساط الاتحاد المركزيللمصارعة في مجمع الشعب الدولي".

وكان نادي الأمانة قد أحرز المركز الأول في بطولة انديةالعراق للمصارعة الحرة، التي اختتمت منافساتها امس الاحد على قاعة ملعب الشعبالدولي، وجاء فريق نادي الحشد في المركز الثاني وحل نادي الاعظمية في المركزالثالث.