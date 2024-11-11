اتحاد الطائرة يحدد موعد سحب قرعة الدوري الممتاز ومباراة كأس السوبر

2024-11-11 18:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوظ/ أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي للكرةالطائرة، يوم الاثنين، موعدي سحب قرعة الدوري الممتاز للموسم 2024 - 2025 وإقامة مباراة كأس السوبر بين فريقي غاز الجنوبوأربيل.

وقال عضو الاتحاد مناف خليل، إن اللجنة حددت يوم السبتالموافق 30 من الشهر الحالي 2024 موعداً لاقامة حفل سحب قرعة الدوري الممتاز فيالعاصمة الحبيبة بغداد وسيعلن عن المكان لاحقا.

وأضاف خليل، أن مباراة كأس السوبر، بين نادي غاز الجنوب ونادي أربيل ستكون يوم الخميس5 كانون الاول المقبل 2024 في بغداد، وسيتم تحديد الوقت وصالة اللعب لاحقًا.

واشار إلى أن افتتاح مباريات الدوري الممتاز لموسم2024-2025، فقد تم تحديد التجمع الأول للمباريات يوم (7-8-9) كانون الاول 2024،وسيتم تحديد أماكن وتوقيتات المباريات بعد إجراء القرعة.

وأكدت اللجنة على ما جاء في اللائحة الفنية المادةالثالثة، حيث أنه ينبغي على الأندية تسجيل لاعبين اثنين تولد 2007-2008 على أقل فيالكشف العام للفريق، وأن يكون واحد على الأقل في كشف المباراة.

وينبغي على الأندية تصديق عقود اللاعبين والمدربين ودفعمبلغ بدل الاشتراك قبل نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس 28 من الشهر الحالي 2024.