مصادر: الأعرجي سلم طهران رسالة أمريكية تحذر من "عواقب وخيمة"

2024-11-11 19:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

كشفت مصادر سياسية عراقية، اليوم الإثنين، (11 تشرين الثاني 2024)، عن نقل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي خلال زيارته الى طهران رسالة أمريكية إلى إيران.

ومفاد الرسالة بحسب المصادر العراقية، بأن "الرد (الإيراني) المرتقب على إسرائيل سيدخل المنطقة في صراع مفتوح وعواقبه وخيمة".

وكان مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، قد وصل الى طهران أول أمس السبت على رأس وفد أمني رفيع، وألتقى فيها كبار القادة والمسؤولين الإيرانيين بينهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره الإيراني، علي أكبر أحمديان، وقائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل قاآني.

وشدد الأعرجي في تغريدة في حسابه على منصة (إكس) عقب لقاءه قآاني: "شددنا على ضرورة عدم اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط وأهمية تعاون المجتمع الدولي، لتجنيب المنطقة والعالم مخاطر الحروب وويلاتها".

يذكر انه ووفي 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قصفت عشرات الطائرات الإسرائيلية أهدافا ومواقع في إيران في ما قالت إسرائيل إنه رد على هجوم صاروخي إيراني استهدفها في الأول من الشهر نفسه.

وتوعدت إيران بالرد على القصف الإسرائيلي بشكل "غير مسبوق ويفوق التوقع".





المصدر: سكاي نيوز