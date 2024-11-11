2024-11-11 19:45:04 - المصدر: ايشان

أكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم الاثنين، أن الشعب العراقي يرفض بشكل مطلق جرائم الكيان الصهيوني، فيما أشار إلى أنه من الواجب الدفاع عن سيادة البلد واستقلاله. وقال العوادي، في تصريحات لقناة الجزيرة، تابعتها منصة “إيشان”، إن “الخطة العراقية للحل في لبنان ليست منفصلة عن الحراك العربي، ونقدر باحترام موقفي قطر ومصر في تمثيل […]

ظهرت المقالة العوادي مخاطباً المقاومة: نتفهم مشاعركم لكن واجبنا الدفاع عن العراق وسيادته أولاً على ايشان.



