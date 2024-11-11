السوداني يجدد لابن سلمان موقف العراق الثابت في دعم جهود منع توسعة الصراع في المنطقة

2024-11-11 19:45:08 - المصدر: الفرات نيوز

التقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين في الرياض، ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على هامش القمة العربية والإسلامية المشتركة، التي استضافتها المملكة لبحث العدوان الصهيوني المستمرّ على غزّة ولبنان.

وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، التي شهدت تطوراً في الآونة الأخيرة في مجالات عدة، كما تمّ استعراض تطورات الأوضاع والمواقف، وتفاقم الأحوال الإنسانية في الأراضي المحتلة وجنوب لبنان، حيث أكد الجانبان ضرورة تنسيق المواقف وحشد الجهود لوقف الحرب، وإغاثة الشعبين الشقيقين الفلسطيني واللبناني، وثمّن السيد السوداني الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية لعقد القمة التي دعا العراق لعقدها سابقاً.

وجدد رئيس مجلس الوزراء موقف العراق الثابت والمبدئي في دعم الجهود الرامية إلى منع توسعة الصراع في المنطقة، وأن تأخذ الدول الكبرى والمنظمات الدولية والأممية كامل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية لمنع استمرار الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزّة، والعمل الدولي لإغاثة المنكوبين ووقف مساعي التدمير الصهيونية.

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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

11-تشرين الثاني -