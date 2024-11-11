رئيس وزراء العراق يدعو إلى "موقف حاسم" لإيقاف عدوان الاحتلال الإسرائيلي

2024-11-11 20:00:05 - المصدر: كونا

الرياض - 11 - 11 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني اليوم الاثنين أهمية اتخاذ "موقف حاسم" لإيقاف حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان مؤكدا التزام بلاده بإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني.وقال السوداني في كلمته خلال افتتاح أمام القمة العربية والإسلامية غير العادية بالرياض إن هناك "تغافلا متعمدا" أمام سياسات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية مشيرا إلى "الفشل الواسع" للمجتمع الدولي ومنظماته في إيقاف التصعيد ومنع الإبادة الجماعية التي يتعرض لها قطاع غزة والذي ساهم أيضا في "تمادي العدوان على لبنان".وأضاف أنه من الضرورة التأكيد على الحق الفلسطيني في الحياة معربا عن تضامن العراق "الكامل" مع الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.ودعا السوداني إلى دعم قيام الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وعاصمتها القدس مقترحا إنشاء صندوق عربي وإسلامي لإغاثة غزة ولبنان.وأضاف أن المنطقة "على شفا حرب شاملة قد تؤدي إلى عواقب اقتصادية وخيمة على دول الإقليم" مؤكدا حرص العراق على التعاون مع جميع الدول والمؤسسات لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.من جانبه قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في كلمته أمام القمة إن ترسيخ مبدأ حل الدولتين ومنحه مزيدا من الزخم السياسي "أمر ضروري لتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني".وأضاف العليمي أن إيقاف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة "أمر ملح" مشيرا إلى أن تقوية الموقف الوطني الفلسطيني وتعزيز فرص حل الدولتين "يبدأ بالتضامن العربي المشترك".من جهته أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في كلمته أمام القمة التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني مقدما التحية لصموده "العادل والمشروع في نضاله من أجل إقامة دولته المستقلة".وذكر البرهان أن السودان حريص على التعاون مع جميع الدول والمؤسسات لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وحشد الجهود لدعم حل الدولتين وضمان وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.وأضاف أن تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط لن يكون ممكنا إلا بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي المحتلة داعيا المجتمع الدولي إلى تسريع الجهود للتوصل إلى حل الدولتين وإيقاف التهجير القسري لسكان غزة وضمان إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية.وأشار إلى أن القمة تهدف إلى متابعة نتائج القمة السابقة وتوصياتها ومواصلة جهود إيقاف إطلاق النار وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى جانب مناقشة استمرار تصعيد العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان.بدوره قال نائب الرئيس الإيراني محمد عارف في كلمته خلال اللقاء "إننا نشهد أسوأ أعمال عدائية في غزة منذ عقود" مؤكدا ضرورة الإيقاف الفوري لإطلاق النار في غزة ولبنان.وأكد عارف أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ موقف حازم لإنهاء الحرب في غزة ولبنان. (النهاية) خ ن ش / م ع ع