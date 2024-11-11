(زين) تحقق أرباحا صافية بلغت 136 مليون دينار خلال تسعة أشهر من العام الحالي

2024-11-11 21:00:05 - المصدر: كونا

الكويت - 11 - 11 (كونا) -- أعلنت مجموعة زين للاتصالات اليوم الاثنين تحقيقها أرباحا بلغت 136 مليون دينار كويتي (نحو 442 مليون دولار) بنمو نسبته 6 في المئة بربحية بلغت 31 فلسا للسهم الواحد عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.وقال رئيس مجلس الإدارة في مجموعة زين أسامة الفريح في بيان صحفي ان نمو النتائج المالية جاء نتيجة الالتزام المستمر بالخطط الاستراتيجية عن هذه الفترة وعبر النهج الواضح في بناء نماذج أعمال تواكب الطموحات والتوقعات في ظل التطورات والتحديات المتنامية في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في أسواق المنطقة.وأضاف الفريح أن الإيرادات المجمعة نمت بنسبة 4 في المئة لتصل إلى نحو 45ر1 مليار دينار (نحو 7ر4 مليار دولار) وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب الاستهلاكات 505 ملايين دينار (نحو 6ر1 مليار دولار) للتسعة أشهر.وأوضح أن المجموعة تلتزم بدورها في المساهمة بدعم مسيرة التحول الرقمي في أسواقها لتعزيز البنية التحتية الرقمية والدفع بجهود بناء الاقتصاد الرقمي كجزء من الاقتصاد القائم على المعرفة وفي الوقت ذاته تقوم الشركة بالوفاء بالتزاماتها تجاه مساهميها حيث قامت مؤخرا بتوزيع أرباح نقدية نصف سنوية بقيمة 10 فلوس.من جهته قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في المجموعة بدر الخرافي ان "نمو النتائج المالية يبرز ما تتمتع به عملياتنا من قدرات تنافسية وما قمنا به من مبادرات وخطوات استباقية في صناعة تكنولوجيا المعلومات إذ حافظنا على مكانتنا السوقية الرائدة بفضل جهودنا المستمرة في التركيز على المرونة التشغيلية وتحسين كفاءة عملياتنا".وأشار الخرافي إلى أن قوة الأداء التشغيلي دفعت بإيرادات المجموعة إلى تحقيق أعلى مستوى لها في الـ15 عاما الأخيرة عن فترة التسعة أشهر وفترة الربع الثالث إذ نجحت المجموعة في دفع مبادراتها الاستراتيجية في كافة قطاعات النمو الجديدة وعززت عملياتها في القطاع الرقمي.وذكر ان عمليات المجموعة الرئيسية سجلت نموا قويا عن فترة الأشهر الثلاثة الأخيرة إذ دفعت عمليات زين الكويت بأرباحها الصافية بنسبة 9 في المئة وقفزت الأرباح الصافية الفصلية لعمليات زين السعودية بنسبة 116 في المئة ودفعت عمليات زين العراق أرباحها الصافية الفصلية إلى مستويات نمو قوية بتسجيلها ارتفاعا بنسبة 82 في المئة ونمت الأرباح الصافية الفصلية لعمليات زين الأردن بنسبة 6 في المئة. (النهاية) ف ه / ا ع ب