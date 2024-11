2024-11-11 21:09:03 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اصدر وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، قرارا بمنع ادخال واستخدام الهاتف الذكي من قبل الضباط والمنتسبين اثناء الدوام لمنع تسريب الوثائق والمعلومات. ادناه الوثيقة:

