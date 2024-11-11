2024-11-11 21:09:04 - المصدر: ايشان

في جنوب الولايات المتحدة، وقرب حدود ولاية كاليفورنيا مع المكسيك، تقع مدينة صغيرة، تشابه الكثير من مدن كاليفورنيا الصيفية، لكنها تتميز كونها تحتضن واحدة من أكبر الجاليات العراقية خارج العراق. هذه المدينة اسمها “إل كاهون”، وتتبع لمقاطعة سان دييغو، هاجر إليها الآلاف من العراقيين منذ الثمانينات، وأصبحت مركزا للاستقرار بالنسبة للعراقيين الراغبين في التوجه إلى […]

ظهرت المقالة من المطاعم إلى نصب الحرية.. ماذا تعرف عن “بغداد الصغيرة” في الولايات المتحدة أولاً على ايشان.



