2024-11-11 21:09:04 - المصدر: ايشان

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، بأن ضربة صاروخية كبيرة استهدفت عكا وحيفا ومناطق واسعة في الجليل الغربي. وقال جيش الاحتلال، في بيان، إنه “رصد إطلاق 90 صاروخا من لبنان تجاه الجليل وخليج حيفا، وذكر أنه اعترض بعضها”. وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن “خمسة أشخاص أصيبوا في الدفعة الصاروخية الأخيرة التي استهدفت خليج حيفا”، في […]

ظهرت المقالة عكا وحيفا تحت مرمى نيران الحزب.. عشرات الصواريخ تخترق “القبة القماشية” أولاً على ايشان.



