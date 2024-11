2024-11-11 21:10:06 - المصدر: جريدة المدى

أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، أمراً وزارياً يمنع بموجبه إدخال الهواتف الذكية إلى مقار الواجب من قبل الضباط (رائد نزولاً) إلى المنتسبين. وأظهرت وثيقة صادرة عن الشمري، اطلعت عليها (المدى)، أن هذا الإجراء جاء "استناداً إلى الصلاحية المخولة للوزير بموجب أحكام المادة الرابعة من قانون وزارة الداخلية، ولمقتضيات المصلحة العامة ومراعاة الضوابط […]

The post بالوثيقة.. وزير الداخلية يمنع ادخال واستخدام الهواتف الذكية اثناء الدوام appeared first on جريدة المدى.