نفاد تذاكر لقاء الأردن والعراق بعد ساعات من طرحها

2024-11-11 21:10:06 - المصدر: جريدة المدى

رياضة/ المدى أعلن المتعهد الرسمي لبيع تذاكر مباريات المنتخب العراقي والاردني المقرر في البصرة الخميس المقبل علي فليح، عن نفاد تذاكر مباراة الفريقين. وقال فليح، إن "التذاكر نفدت بعد ان تم طرحها في الأسواق صباح اليوم، وتم بيعها بالكامل"، مبيناً أن "البيع شهد اقبالاً جماهيرياً واسعاً لاقتناء التذاكر من المنافذ المخصصة في العاصمة بغداد وباقي […]

