تفاصيل لقاء السوداني ببن سلمان: اتفاق على تنسيق المواقف وحشد الجهود لوقف الحرب

2024-11-11 21:10:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى اتفق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، على ضرورة تنسيق المواقف وحشد الجهود لوقف الحرب، وإغاثة الشعبين الشقيقين الفلسطيني واللبناني. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، تلقته (المدى)، إن "السوداني التقى في الرياض، ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد […]

