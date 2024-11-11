مجلس ذي قار يؤجل جلسة استجواب المحافظ إلى الأسبوع المقبل

2024-11-11 23:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع بمجلس محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، عن تأجيل جلسة المجلس يوم غد لاستجواب المحافظ إلى الأسبوع المقبل.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "مجلس محافظة ذي قار قرر تأجيل جلسة يوم غد إلى الأسبوع المقبل بسبب عدم وصول نائب رئيس المجلس من سفره لغاية الآن، فضلا عن وفاة ابن شقيق رئيس المجلس".

وتابع المصدر، كما ان "المحافظ، مرتضى الابراهيمي، قدم طلباً لغرض إمهاله في إجابة مجلس المحافظة على الأسئلة المرسلة اليه".

وأضاف، ان "هذه الأسباب دفعت أعضاء المجلس إلى تأجيل جلسة يوم غد إلى الأسبوع المقبل، حيث سيتم فيها استجواب المحافظ مرتضى الأبراهيمي".