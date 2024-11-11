التخطيط: لا علاقة للتعداد السكاني بكشف مستحقي رواتب الرعاية

2024-11-11 23:35:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الإثنين، (11 تشرين الثاني 2024)، ان التعداد السكاني "لا علاقة له في كشف المستحقين لرواتب الرعاية الاجتماعية او فرض ضرائب".

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح متلفز، تابعته "بغداد اليوم"، ان: "كل عدّاد سيزور 100 أسرة ولثلاث مرات لغاية 10 كانون الأول وسيطرحون 72 سؤالاً، وقبل يومي التعداد ستكون هناك زيارة للفرق الجولة الى الأسر"، مشيرا الى، "انجاز العد والحصر بشكل كامل".

ولفت الى، ان "البيانات الأولية ستؤخذ بيومي التعداد 20 و21 من هذا الشهر وخصائص حياة الأسر ستلحقها بأيام"، مبيناً، ان "الخصائص تشمل الجوانب الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية وبشكل مفصل".

وأكد الهنداوي، ان "أسئلة استمارة التعداد لن تشمل دخل الفرد أو الأسرة أو ممتلكاتهم" منوها الى، ان "النتائج الأولية ستعلن بعد 24 ساعة من اجراء التعداد وتشمل عدد السكان وباقي الفئات السكانية من الذكور والإناث والأطفال والشباب وعدد القوى العاملة وغيرها".

وشدد "لا مخاوف على البيانات الإلكترونية للتعداد والأمر يختلف عن الاقتراع الإلكتروني في الانتخابات" مضيفا ان "التعداد سيوفر لنا خريطة بيانات دقيقة ومفصلة لكل سكان العراق بما يمكن من تحقيق التوزيع العادل للثروات الطبيعية بين أبناء الشعب العراقي".

وأكد الهنداوي، ان "التعداد بعيد عن أي تأثير سياسي وهو تنموي بحت وسيشير الى حركة السكان مثل النزوح، كما انه يشمل الديانة حصرا ولا يشمل القومية".