2024-11-11 23:45:05 - المصدر: ايشان

توقع المتنبئ الجوي، من هيئة الأنواء الجوية، محمود عبد اللطيف، بأن تكون الأيام المتبقية من شهر تشرين الثاني الحالي، “فقيرة بالأمطار”، على عكس التوقعات التي أشارت إلى أن الموسم الشتائي الحالي، سيكون محمّلاً بالأمطار. وكتب عبد اللطيف منشوراً تابعته “إيشان”: “أنا غير متفائل لما تبقى من شهر نوفمبر ٢٠٢٤ بالنسبة للأمطار هذا الموسم، حيث […]

ظهرت المقالة على عكس “البُشرى بالخير”.. متنبئ جوي: الأيام المتبقية من نوفمبر فقيرة بالأمطار أولاً على ايشان.



