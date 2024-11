2024-11-12 00:00:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر سجلت جمهورية العراق، اليوم الاثنين، تحفظها على مفردات “حل الدولتين” في القرار الصادر عن القمة العربية والإسلامية. وجاء في نص البيان الختامي للقمة العربية والإسلامية قيام العراق بتسجيل تحفظه على مفردات “حل الدولتين” أينما وردت في القرار الصادر عن القمة العربية والإسلامية التزاماً بالقوانين الوطنية العراقية. وأكد رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، …

The post العراق يعترض على مفردات “حل الدولتين”: نرفضها أينما وردت ببيان القمة first appeared on Observer Iraq.