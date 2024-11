إيران: ننتظر من ترامب وقف الحرب في غزة ولبنان

2024-11-12 00:00:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى قال نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف في القمة العربية الإسلامية، الإثنين، في الرياض إن "العالم ينتظر من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إنهاء حروب إسرائيل مع حماس وحزب الله على الفور". وصرح عارف في القمة المشتركة للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي: "إن الحكومة الأميركية هي الداعم الرئيسي لتصرفات النظام (الإسرائيلي)، والعالم […]

