بمشاركة (واع).. انطلاق منتدى الإعلام في ساوباولو

2024-11-12 00:25:02 - المصدر: واع

ساوباولو - واعانطلق في مدينة ساوباولو البرازيلية، اليوم الإثنين، منتدى الإعلام ومراكز الفكر الأول للجنوب العالمي.وشهد الافتتاح مشاركة واسعة لمختلف بلدان العالم ومؤسسات صحفية ومركز الفكر وشركات الاتصالات.ورحب رئيس وكالة أنباء شينخوا فو هوا خلال حفل الافتتاح بالحاضرين وعبر عن امتنانه للجهود المبذولة من الشريك المنظم، الهيئة البرازيلية الوطنية للبث"، مبينا أن عجلة التاريخ تستمر بالدوران، ونهوض الجنوب العالمي هو اتجاه لا يمكن وقفه حيث تسعى دول الجنوب العالمي لتحقيق التحديث معاً، لتصبح قوة متزايدة التأثير على الساحة الدولية، محققةً إنجازات غير مسبوقة في مسيرة تقدم الحضارة الإنسانية".وأشار إلى أن"اجتماع اليوم لعقد منتدى الإعلام ومراكز الفكر الأول للجنوب العالمي يعدّ توقيتاً مناسباً وفرصة سانحة".وأكمل "نشعر ببالغ الشرف لإرسال كل من الرئيس شي جين بينغ والرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رسائل تهنئة إلى المنتدى".فيما أكد مدير وكالة الأنباء العراقية (واع) ستار العرداوي، أن "العمل على تحقيق توزان في الخطاب الإعلامي لدول الجنوب العالمي يعدّ أمراً يحتاج إلى جهد وتعاون كبير".وأردف قائلاً: "اجتماعنا يتطلب رؤية واقعية قابلة للتطبيق على أرض الواقع وسهلة التنفيذ".وأكد أهمية "العمل على إنشاء تحالف أو تكتل إعلامي دولي قادر على مواكبة التطورات العالمية وناقل للصورة الحقيقية بمهنية وبموضوعية مع ضرورة الخطاب الموحد في دعم القضايا المشتركة والمصيرية".وقدم العرداوي في ختام كلمته الشكر إلى وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)"، واصفاً إياها بالسباقة في تنظيم المؤتمرات الدولية التي تخدم الإعلام بصورة عامة".



