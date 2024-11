2024-11-12 01:00:03 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر تعيش محافظة ذي قار حالة متزايدة من التوتر والتعقيد على مختلف الأصعدة، إذ يعاني سكانها منذ أسابيع من فوضى سياسية خانقة، في وقت يصف مراقبون الوضع في المحافظة بأنه يسير نحو مزيد من التأزم، مع استمرار التراشق بين أطراف الحكومة المحلية بمجلسها التنفيذي والتشريعي، حيث تهيمن الصراعات على المناصب العليا والخلافات الإدارية …

The post تسخين لا يهدأ في ذي قار.. فوضى خانقة وتراشق اتهامات first appeared on Observer Iraq.