2024-11-12 01:45:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن تحاولُ بغداد، على ما يبدو، لعبَ دورِ الوسيطِ بين واشنطن وطهران، لمنعِ انزلاق البلادِ إلى الحرب.وقد غادرَ رئيسُ الحكومةِ، محمد شياع السوداني، لحضورِ قمةِ الرياض حولَ الأزمةِ في المنطقة، فيما أرسلَ أكثرَ من شخصيةٍ أمنيةٍ إلى إيران.ويرفضُ العراقُ الرسميُّ التورطَ في الحرب، بينما تراجعت الفصائلُ أيضًا عن التصعيد، بالتزامن مع وصول دونالد […]

The post السودانيُّ في قمةِ الرياض.. ورسائلُ أمريكيّةٌ قد تُمرَّرُ إلى طهرانَ عبرَ بغداد appeared first on جريدة المدى.