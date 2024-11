البصرة: الثروة النفطية تهدد صحة السكان وسط تزايد معدلات الإصابة بالسرطان!

2024-11-12 01:45:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد / تبارك المجيدتعد محافظة البصرة واحدة من أبرز المناطق النفطية في العراق، حيث تمثل الثروة النفطية المصدر الأساسي لدخل البلاد. ورغم أهمية هذه الثروة في دعم الاقتصاد العراقي، إلا أن الأنشطة النفطية في البصرة حولت هذه النعمة إلى نقمة، وأصبح التلوث البيئي الناتج عن عمليات استخراج النفط وحرق الغاز المصاحب لها تهديدًا كبيرًا لصحة […]

