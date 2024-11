2024-11-12 01:45:06 - المصدر: جريدة المدى

الموصل/ سيف الدين العبيدي احتفل أبناء حمام العليل بالذكرى الثامنة لتحريرها، التي صادفت يوم 6 تشرين الثاني عام 2016، بعد انطلاق العمليات العسكرية بأيام قليلة. ويعد هذا المهرجان الأول في تاريخ الناحية، وجاء بجهود شبابها الذين جمعوا تكاليف الفعالية للاحتفال بهذا الحدث، وهم يعتزمون إقامة المهرجان سنويًا لتذكير بكل ما قُدم من تضحيات. تضمنت الفعاليات […]

The post حمام العليل تحتفل بأول مهرجان في تاريخها بمناسبة الذكرى الثامنة لتحريرها appeared first on جريدة المدى.