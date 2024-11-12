الولايات المتحدة تشن ضربات على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا

2024-11-12 04:00:05 - المصدر: اندبندنت عربية

قوات أميركية في سوريا (غيتي)

شنّت القوات الأميركية ضربات الإثنين ضد تسعة أهداف مرتبطة بجماعات مدعومة من إيران في سوريا رداً على هجمات ضد قوات أميركية في الأراضي السورية، وفق ما أعلن الجيش الأميركي.

وذكر في بيان أن الضربات استهدفت موقعين رداً على عدة هجمات على جنود أميركيين في سوريا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

pic.twitter.com/Hnw4dW6LEe — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 11, 2024

وقالت القيادة الوسطى الأميركية للشرق الأوسط "سنتكوم" في منشور على شبكة للتوصل الاجتماعي إن "ستضعف هذه الضربات قدرة الجماعات المدعومة من إيران على التخطيط وشن هجمات في المستقبل على القوات الأميركية وقوات التحالف".

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وتنفذ الولايات المتحدة ضربات بين الحين والآخر ضد أهداف على صلة بإيران في كل من العراق وسوريا. وفي فبراير (شباط)، شنت الولايات المتحدة غارات جوية في البلدين ضد أكثر من 85 هدفاً على صلة بالحرس الثوري الإيراني وجماعات مسلحة يدعمها، رداً على هجوم على القوات الأميركية.

وتنشر الولايات المتحدة 900 جندي في سوريا و2500 آخرين في العراق المجاور في مهمة لتقديم المشورة والمساعدة للقوات المحلية التي تحاول منع عودة ظهور تنظيم "داعش"، الذي استولى في عام 2014 على مساحات شاسعة من البلدين لكنه هُزم في وقت لاحق.

وأرسلت الولايات المتحدة سفناً حربية وطائرات مقاتلة إلى المنطقة منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل و"حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لمحاولة ردع إيران والجماعات المدعومة منها.

كما ساعدت القوات الأميركية في إسقاط قذوفات أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل هذا العام.



