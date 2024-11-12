أسعار النفط تحافظ على استقرارها بعد هبوطها بفعل التحفيز الصيني

2024-11-12 08:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط في التعاملات المبكرة ،يوم الثلاثاء ،في انتظار مزيد من اتجاهات الأسعار من تقرير أوبك الشهري بعد أن أدت خطة التحفيز الصينية ومخاوف بشأن فائض المعروض إلى تهدئة الأسواق في الجلسات السابقة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا إلى 71.82 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:58 بتوقيت جرينتش. وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68.07 دولارا للبرميل بارتفاع ثلاثة سنتات.

وانخفضت العقود بأكثر من 5% خلال الجلستين السابقتين للتداول.

وكشفت الصين يوم الجمعة عن حزمة ديون بقيمة 10 تريليون يوان (1.40 تريليون دولار) لتخفيف الضغوط على تمويل الحكومات المحلية، لكن المحللين قالوا إنها أقل من حجم التحفيز المطلوب لتعزيز النمو.

ومن المقرر أن يصدر تقرير منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) الشهري في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، وسيترقب السوق المزيد من المراجعات الهبوطية للطلب من توقعات المجموعة حتى عام 2025، وهو ما من شأنه أن يزيد الضغوط الهبوطية على الأسعار.