أمطار وضباب.. توقعات حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة

2024-11-12 09:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وتشكيلاً للضباب.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الطقس ليوم غد الأربعاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الاقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية صباحاً، كما يتشكل ضباب خفيف في الصباح الباكر ويزول تدريجياً، أما في المنطقة الشمالية فسيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية خاصة في الاقسام الشرقية منها، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع أقسام البلاد"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ستكون في بغداد والأنبار وصلاح الدين وكركوك 25 ، وكربلاء المقدسة وبابل وواسط والديوانية 27، والمثنى 29 ، والبصرة وميسان وذي قار 30 ، ونينوى ودهوك 23".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الخميس على العموم سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ".

وأشار إلى أن "الجمعة المقبل، سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي ، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق على العموم".

وتابع أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم السبت المقبل، سيكون الطقس صحواً مع بعض القطع من الغيوم ، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".