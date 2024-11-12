إصابة منتسبين بصاعقة رعدية ضربت مركزا للدفاع المدني في ديالى

2024-11-12 09:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، باصابة عنصرين من الدفاع المدني جراء تعرضهما الى صاعقة رعدية في محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن صاعقة رعدية ضربت مركز الدفاع المدني في ناحية كنعان شرقي بعقوبة.

وأوضح المصدر أن الصاعقة تسببت بتوقف الأجهزة الأمنية والكهربائية داخل المركز كما أدت إلى إصابة اثنين من المنتسبين جراء الصدمة الكهربائية حيث تم نقلهما إلى مستشفى العام في مدينة بعقوبة لتلقي العلاج.