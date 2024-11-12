انخفاض جديد لخامي البصرة بالتزامن مع تراجع برنت وتكساس

2024-11-12 09:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

سجلت أسعار النفط العراقي، اليوم الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2024)، انخفاضا جديدا خلال ثاني ايام التعاملات الأسبوعية بالتزامن مع الانخفاض العالمي للأسعار.

وبحسب بيانات اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فقد سجل خام البصرة الثقيل 68.65 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 71.80 دولارا للبرميل بنسبة انخفاض 1.10- لكلاهما.

كما أظهرت البيانات انخفاضا بأسعار الخام عالميا، حيث سجل خام برنت البريطاني 71.63 دولارا، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 67.82 دولارا للبرميل، بنسبة تغيير 0.19- و0.22-.

المصدر: "بغداد اليوم"+ مواقع