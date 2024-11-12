الزراعة: المباشرة بقرار تحديد أسعار شراء الحنطة

2024-11-12 09:15:14 - المصدر: الاقتصاد نيوز

باشرت وزارة الزراعة تطبيق قرار تحديد أسعار شراء الطن من محصول الحنطة لمستخدمي تقانات الري الحديثة، وللطرق التقليدية، فيما وسعت مساحات زراعة الشلب من 10 آلاف إلى 150 ألف دونم . وقال الوكيل الإداري للوزارة الدكتور مهدي سهر الجبوري في حديث لـالصباح تابعته الاقتصاد نيوز، إن قرار مجلس الوزراء باستمرار دعم المزارعين بأسعار شراء الحنطة للموسم الزراعي 20242025 ضمن الخطة الزراعية، حدد سعر تفضيلي لمستخدمي تقانات الري الحديثة من الأراضي المروية بسعر 850 ألف دينار للطن الواحد، وتبلغ المساحات داخل الخطة الزراعية باستخدام منظومات الري الحديثة ثلاثة ملايين و100 ألف دونم اعتماداً على الآبار، فيما تبلغ المساحات المروية بالأنهر مليوني دونم، اذ تمت المباشرة بتطبيق القرار. وأضاف أن سعر طن الحنطة لمستخدمي الطرق التقليدية المروية 800 ألف دينار، أما الأراضي خارج الخطة الزراعية فسيتم استلام المحصول من قبل وزارة التجارة بسعر السوق السائد في البورصة العالمية . وبين الجبوري أن مساحات زراعة الشلب شهدت توسعة من 10 آلاف إلى 150 ألف دونم وزيادة في الإنتاج في محافظتي النجف الأشرف والديوانية، بعد استخدام الأساليب العلمية في زراعته، وتطوير زراعة المحصول بالشتلات الميكانيكية والأطباق والمرشّات المحورية واستخدام المنظومات الشمسية التي أدَّت إلى تقليل عدد الريَّات، وترشيد استخدام المياه واختزال الوقت والجهد، وانطلاق عملية تسويق المحصول خلال الأيام القليلة الماضية في محافظة النجف الأشرف. وكشف عن إيعاز وزارته إلى مديرياتها لتوجيه الفلاحين إلى مراكز التسويق للشروع بتسويقها، منوهاً بأن وزارته حددت سعر الطن لصنف العنبر بمليون دينار، بينما سعر صنف الياسمين 150 ألف دينار للطن. وأكد منح وتجهيز فئة الشباب من أصحاب العقود الزراعية باستلام منظومات الري الحديثة وشرائها بنسب تخفيض تصل إلى 50 بالمئة، بسبب عدم إمكانيتهم على التنافس مع الفلاحين أصحاب الأراضي الزراعية ذات المساحات الكبيرة 60،80،120 دونم، والشراء بين خمسة إلى 10 منظومات. وتابع الوكيل الإداري للوزارة أن إقرار الخطة الزراعية الخاصة بمحافظات كردستان، حدد باستلام وزارة التجارة 400 ألف طن من الإقليم فقط، من أجل تحديد المبالغ من قبل وزارة المالية مقابل تسويق إنتاج الحنطة للعامين 2024 2025 .